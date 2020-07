Scuola, sindacati smentiscono Azzolina: "Non ci sono le condizioni per il rientro a settembre" (Di venerdì 17 luglio 2020) La Flc Cgil e altri sindacati del comparto Scuola smorzano l’entusiasmo sul rientro in presenza manifestato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, secondo cui il 14 settembre si potrà tornare tra i banchi. "I genitori stiano tranquilli", ha detto l’esponente pentastellata. In realtà secondo i sindacati c’è davvero poco da stare sereni, mancano spazi e risorse. Azzolina, Scuola: 'Test sierologici per tutto il personale e 80mila assunzioni' La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato dell’avvio del prossimo anno scolastico "Le condizioni per riaprire le scuole in presenza non ci ... Leggi su blogo

DaniloToninelli : Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavor… - Mov5Stelle : Ormai non passa giorno senza che qualcuno non si svegli la mattina e decida di attaccare polemicamente il governo s… - Corriere : Allarme dei sindacati: «Non ci sono le condizioni per tornare a scuola a settembre» - Giancar70336148 : RT @ADeborahF: Sindacati e partiti di Sinistra hanno smesso da un pezzo di occuparsi dei diritti dei lavoratori! Ormai sono un tutt'uno con… - Giancar70336148 : RT @LaNotiziaTweet: Sulla #scuola i sindacati immaginano scenari catastrofici. La #Cgil parla come i sovranisti. #Azzolina: 'Riaprirà il 14… -