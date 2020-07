Roma, rapinatori seriali di farmacie: scoperti e arrestati i membri della banda (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Fatale per un 34enne, originario di Tricarico, l’ultimo colpo messo a segno insieme al suo complice ai danni di una farmacia in zona Esquilino. Dopo quest’ultima rapina, l’attività investigativa, già avviata dagli agenti dei commissariati San Giovanni e Porta Maggiore, diretti rispettivamente da Mauro Baroni e Irene Di Emidio e coordinata dal Pool “Reati contro il patrimonio” della Procura di Roma, dopo i colpi messi a segno in via Tuscolana e via Casilina, si è intensificata. Hanno così capito che uno dei due rapinatori di piazza Fanti poteva essere lo stesso responsabile dei due precedenti colpi. A condurre gli agenti sulle sue tracce e alla sua successiva identificazione per I.F., una stella a cinque punte tatuata sul braccio destro ed una estesa ecchimosi sul braccio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

