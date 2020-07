Palinsesti Rai 2020 gli esclusi, fuori Salvo Sottile e Pierluigi Diaco: il caso di Carlotta Mantovan (Di venerdì 17 luglio 2020) Palinsesti Rai 2020, chi sono i grandi esclusi? Ogni anno ci sono conferme, new entry e retrocessioni. Quest’autunno resteranno a bocca asciutta Elisa Isoardi, Pierluigi Diaco e Salvo Sottile, che non saranno rispettivamente più al timone de ‘La Prova del Cuoco’, ‘Io e te di notte’ e ‘Mi manda Rai Tre’. Un discorso a parte è quello di Lorella Cuccarini che non condurrà più ‘La vita in diretta’: alla guida del programma rimane solo soletto Alberto Matano. «Ho letto molte polemiche ma io e Lorella abbiamo un ottimo rapporto. Ho deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica. Non ho nulla contro di lei. Ho pensato di far rientrare Lorella nella sua specialità ... Leggi su urbanpost

