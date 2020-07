Non c’è posto per Pierluigi Diaco su Rai 1 né sui social: “La vita è altrove” (Foto) (Di venerdì 17 luglio 2020) Saranno delusi i telespettatori di Io e Te e i sostenitori di Pierluigi Diaco ma nei nuovi palinsesti di Rai 1 il conduttore è assente (Foto). Abbiamo imparato a conoscerlo attraverso lo schermo, un po’ come tutti i conduttori che ci mettono faccia, professionalità ed emozioni, ognuno a modo suo, immaginiamo quindi il suo stato d’animo. Chissà se nella puntata di oggi in diretta su Rai 1 Diaco dirà qualcosa, magari troverà il modo attraverso il testo di una canzone. Già ieri con il suo “nonostante tutto” aveva detto molto aggiungendo anche che se ci sarà spazio per lui nel 2021 c’è già un programma quasi pronto. Su Rai 1 non ci sarà spazio, Io e Te non risulta e nemmeno il suo nome. Pieluigi Diaco aveva ... Leggi su ultimenotizieflash

