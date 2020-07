Milano, 31enne sul monopattino elettrico travolta da un furgone: è in fin di vita (Di venerdì 17 luglio 2020) Una donna di 31 anni è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere finita, con il monopattino elettrico di cui era alla guida, contro un autocarro all’incrocio tra via Braga e via Edolo a Milano. Secondo una prima ricostruzione, la donna percorreva via Bruschetti, nella zona della stazione Centrale, andando verso via Braga, andando dalla ferrovia verso via Melchiorre Gioia, quando all’incrocio con via Edolo non avrebbe dato la precedenza e ha sbattuto con la parte destra del monopattino contro un furgone, per poi essere investita. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Milano. Si tratta del primo incidente grave che vede coinvolto un monopattino nel capoluogo lombardo di cui si ha notizia. Al momento ... Leggi su giornalettismo

