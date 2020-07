Milan-Rangnick, si attende l’accordo con Red Bull sulla buonuscita (Di venerdì 17 luglio 2020) Ralf Rangnick è alla volata finale per il suo passaggio in rossonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il manager tedesco è ormai prossimo alla separazione con i suoi attuali datori di lavoro della Red Bull, passo decisivo per il suo approdo al Milan, dove Elliott e Ivan Gazidis, a.d. del club, lo attendono a … L'articolo Milan-Rangnick, si attende l’accordo con Red Bull sulla buonuscita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

DiMarzio : #Milan, retroscena Rangnick: è ancora legato a Red Bull che per liberarlo avrebbe chiesto un indennizzo - SkySport : Milan-Rangnick, ostacolo nella trattativa - Gazzetta_it : #Rangnick e i bonus #RedBull: ultima curva prima dell’arrivo al #Milan - marcovarini : RT @sa_cantone: Panchina #Milan Non risultano clausole per liberare #Rangnick. #SempreMilan - Sheva0007 : RT @Diffidato_: Gianlu @DiMarzio mi confermi che la Red Bull ti mette le ali? Grazie. #Milan #Rangnick -