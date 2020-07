Mentre i sovranisti protestano su Hong Kong, la maggioranza fa approvare una risoluzione per chiedere più fermezza al governo (Di venerdì 17 luglio 2020) La terza Commissione Affari esteri alla Camera ha approvato una risoluzione Hong Kong proposta dai partiti di maggioranza, con prima firmataria Lia Quartapelle del Partito Democratico. Il documento, poi, è stato avallato anche da Pino Cabras del Movimento 5 Stelle, Erasmo Palazzotto di Leu e Gennaro Migliore di Italia Viva. Un atto politico che impegna il governo sulla linea della fermezza rispetto all’atteggiamento da mostrare nei confronti delle proteste di Hong Kong, represse dal regime comunista cinese. LEGGI ANCHE > Santanchè: «Bene FdI che non vota la risoluzione per George Floyd, perché il parlamento UE dimentica Hong Kong». Ma non è ... Leggi su giornalettismo

Mentre i sovranisti protestano su Hong Kong, la maggioranza fa approvare una risoluzione per chiedere più fermezza al governo

La terza Commissione Affari esteri alla Camera ha approvato una risoluzione Hong Kong proposta dai partiti di maggioranza, con prima firmataria Lia Quartapelle del Partito Democratico. Il documento, p ...

