Maltempo: idrovore ancora al lavoro a Palermo, nel sottopasso non ci sono più auto allagate (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Anche la notte scorsa i Vigili del fuoco di Palermo hanno continuato a lavorare nel sottopasso della Circonvallazione di Palermo, allagato dopo la bomba d'acqua di domenica pomeriggio sulla città. Adesso l'acqua è scesa a 40 cm di altezza e, come apprende l'Adnkronos, non è rimasta alcuna vettura sotto l'acqua. Adesso le operazioni di prosciugamento diventano più laboriose perché le idrovore cominciano a funzionare a scartamento ridotto perché c'è poca acqua, come spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Leggi su iltempo

Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - L'acqua nel sottopasso sulla Circonvallazione di Palermo è ancora intorno al metro e cinquanta di altezza "quindi, mi sentirei di escludere la presenza di altre carcasse ...

