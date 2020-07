Lucescu: «L’Inter con Conte potrà vincere lo scudetto il prossimo anno» (Di venerdì 17 luglio 2020) Lucescu: «Con Conte l’Inter il prossimo anno sarà da scudetto». Le dichiarazioni dell’ex tecnico dello Shakhtar Mircea Lucescu, ex tecnico dello Shakhtar Donetsk e dell’Inter, è stato intervistato da fcinternews. INTER – «I nerazzurri hanno fatto bene. Non è che dovevano per forza vincere da subito il campionato. Sono convinto che la prossima annata lotteranno davvero per lo scudetto. Sempre con Conte in panchina. Senza una rivoluzione, ma con aggiustamenti mirati». TONALI – «Tonali? Un grande giocatore, da prendere. Merita una grande squadra. Mi ricorda Tielemans. L’Inter dovrebbe provare ad ingaggiarlo. ... Leggi su calcionews24

