LONDRA - Coronavirus: regina Elisabetta decora Tom Moore, eroe della pandemia (Di venerdì 17 luglio 2020) LONDRA - decorazione sotto il sole del parco del castello di Windsor, da parte della regina Elisabetta , per Tom Moore , l'ex ufficiale centenario dell'esercito di Sua Maestà divenuto eroe nazionale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LONDRA - Decorazione sotto il sole del parco del castello di Windsor, da parte della regina Elisabetta, per Tom Moore, l’ex ufficiale centenario dell’esercito di Sua Maestà divenuto eroe nazionale nel ...

In Usa le morti per Covid sono oltre 138 mila

E' di almeno 3.592.316 casi e 138.543 decessi il bilancio della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti ... Il capo della diplomazia di Washington si recherà presto a Londra, che ha escluso il colosso ...

LONDRA - Decorazione sotto il sole del parco del castello di Windsor, da parte della regina Elisabetta, per Tom Moore, l'ex ufficiale centenario dell'esercito di Sua Maestà divenuto eroe nazionale nel ...