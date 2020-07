Guardiola su David Luiz: “Chi ha giocato a calcio e lo critica non ha mai commesso errori?” (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del match contro l’Arsenal, il tecnico del Manchester City, Guardiola, ha parlato anche di David Luiz. Ecco le sue parole: “Ho un grande rispetto per la carriera che ha avuto. È un grande giocatore e ha una grande mentalità. Sono sorpreso perché molte critiche nei suoi confronti sono state effettuate da alcuni ex calciatori. Come se loro non avessero mai commesso errori”. FOTO: Twitter ufficiale City L'articolo Guardiola su David Luiz: “Chi ha giocato a calcio e lo critica non ha mai commesso errori?” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Manchester City: Guardiola sull'addio di David Silva VIDEO: L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola su Davi… - Mediagol : #Video Manchester City, Guardiola: 'Che condizione David Silva! Il suo futuro non è qui' - sportli26181512 : Man City-Bournemouth 2-1: Ottimo successo casalingo del Manchester City sul Bournemouth nella sfida valevole per la… - FCB_TopNews : Lockt Pep Guardiola David Alaba zu Manchester City? - tosnewsblog : Lockt Pep Guardiola David Alaba zu Manchester City? -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola David Guardiola su David Silva: «Grande forma, ma ci lascerà» – VIDEO Calcio News 24 Arsenal-Manchester City, Guardiola: “Hanno qualcosa di speciale: Arteta è la persona giusta”

Ho la sensazione che stia creando qualcosa di unico. Possono essere competitivi per i prossimi anni“. Guardiola ha poi parlato di David Luiz che nella gara di campionato proprio contro il City del ...

Manchester, 18:57

"Mi aspetto una partita difficile. L'Arsenal ha qualcosa di speciale, hanno uno spirito di squadra che Arteta ha creato". Pep Guardiola ha parlato dei prossimi avversari del suo Manchester City in Fa ...

Ho la sensazione che stia creando qualcosa di unico. Possono essere competitivi per i prossimi anni“. Guardiola ha poi parlato di David Luiz che nella gara di campionato proprio contro il City del ..."Mi aspetto una partita difficile. L'Arsenal ha qualcosa di speciale, hanno uno spirito di squadra che Arteta ha creato". Pep Guardiola ha parlato dei prossimi avversari del suo Manchester City in Fa ...