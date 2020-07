golf, PGA Tour un bel Tiger (Di venerdì 17 luglio 2020) Tony Finau è il leader con 66, -6, colpi del Memorial Tournament, PGA Tour, dopo una prima giornata in cui Tiger Woods, al rientro dopo cinque mesi, ha tenuto un buon passo, 18° con 71, -1,, e dove si ... Leggi su quotidiano

Tony Finau è il leader con 66 (-6) colpi del Memorial Tournament (PGA Tour) dopo una prima giornata in cui Tiger Woods, al rientro dopo cinque mesi, ha tenuto un buon passo, 18° con 71 (-1), e dove si ...

17/07/2020 09.45 GOLF: PGA TOUR. FINAU IN TESTA AL MEMORIAL TOURNAMENT, WOODS 18°-2- ...

