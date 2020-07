Golf – Euram Bank Open: Sciot-Siegrist vola in testa alla classifica, prosegue la rimonta di Gagli (Di venerdì 17 luglio 2020) Il francese Robin Sciot-Siegrist, autore di un 61 (-9), è letteralmente volato con un totale di 194 (67 66 61, -16) colpi in vetta alla classifica dell’Euram Bank Open, il secondo torneo con cui European Tour e Challenge Tour, che l’hanno organizzato insieme, hanno ripreso l’attività dopo quattro mesi di sospensione per l’emergenza coronavirus. Sul percorso del GC Adamstal (par 70), a Ramsau in Austria, è proseguita la rincorsa di un brillante Lorenzo Gagli, da 17° a nono con 201 (70 64 67, -9), che ha realizzato un 67 (-3, un bogey in partenza poi quattro birdie) proponendosi quanto meno per un ottimo piazzamento conclusivo Robin Sciot-Siegrist, ... Leggi su sportfair

