Formula 1, GP Ungheria 2020, Bottas: “Non sono preoccupato dal gap con Hamilton” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Se sono preoccupato dal gap con Hamilton? Non sono stressato a riguardo. Vedendo i dati ho capito dove ha fatto la differenza ed è tutta una questione di bilanciamento. E poi qui rispetto all’Austria c’è meno differenza tra le mescole“. Valtteri Bottas commenta così il distacco da Lewis Hamilton, con il britannico che nelle libere 1 del Gran Premio d’Ungheria ha registrato il giro veloce con gomma dura, mescola di svantaggio rispetto a quella utilizzata dal finlandese. “Non è stata una brutta partenza ma sarebbe stato meglio provare la macchina sull’asciutto anche nelle libere 2 per sistemare qualcosa – ha aggiunto il pilota della Mercedes a margine delle prove libere 2 andate in scena sul tracciato bagnato ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Le ipotesi sulle novità che dovrebbero essere presenti sulla SF1000 in Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ?… - SkySportF1 : FP2 bagnate in Ungheria: seguite il LIVE del pomeriggio con noi! #HungarianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - FormulaPassion : #F1 | #Verstappen deluso dal venerdì ungherese - sportface2016 : #Formula1, #GPUngheria: le parole di #Bottas post-libere -