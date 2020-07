F.2 Ungheria, pole bagnata per Ilott; Ghiotto 2°, Mick Schumacher 5° (Di venerdì 17 luglio 2020) Sotto la pioggia dell'Hungaroring, c'è l'assolo di Callum Ilott, 1'50.767, nelle qualifiche di F.2, davanti a Luca Ghiotto, +0.308, e Guanyu Zhou, +0.523,. Sorride anche Mick Schumacher, +0.817,, che ... Leggi su gazzetta

Partiamo con i piloti che non sono riusciti ad entrare nei primi 10 posti in griglia. In undicesima piazza troviamo Robert Shwartzman, vincitore di Gara 2 nel GP di Stiria, ad 1,9 secondi da Ilott.