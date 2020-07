Everton, per la prima volta dal 1996 Ancelotti non si è qualificato in Europa (Di venerdì 17 luglio 2020) Carlo Ancelotti non si è qualificato in Europa con l’Everton: è la prima volta che accade per il tecnico dal 1996 Per la prima volta dal 1996 Carlo Ancelotti non giocherà in alcuna competizione europea. Il tecnico è riuscito a risollevare l’Everton, che prima del suo arrivo era invischiato in una pericolosa lotta salvezza, mancando però la qualificazione in Europa. Dopo il primo anno all’esordio in Serie B con la Reggina, Ancelotti ha iniziato la sua gloriosa carriera nella stagione 1996/97: da allora non aveva più interrotto la sua avventura europea. Leggi su ... Leggi su calcionews24

Carlo Ancelotti non si è qualificato in Europa con l’Everton: è la prima volta che accade per il tecnico dal 1996 Per la prima volta dal 1996 Carlo Ancelotti non giocherà in alcuna competizione europe ...

Una prima volta amara per Carlo Ancelotti, che chiude la stagione sulla panchina dell'Everton con un deludente piazzamento. I recenti risultati del suo Everton hanno infatti escluso il club dalle pros ...

