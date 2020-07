Coronavirus: le app per il tracciamento dei contagi si sono rivelate un flop – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Non hanno avuto successo le app per il tracciamento dei contagi di Coronavirus, ecco in quanti le hanno scaricate nei vari Paesi Immuni, l’app per il tracciamento dei contagi di Coronavirus, non ha avuto molto successo Italia. Nemmeno negli altri paesi le app per il tracciamento dei contagi sono state molto utilizzate, una stima di … L'articolo Coronavirus: le app per il tracciamento dei contagi si sono rivelate un flop – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “L’app Immuni non ha raggiunto il target, ma sarà utile in autunno. Scuola? Serviranno 10 mili… - RiccardoLuna : Lo spettacolare fallimento delle app contro il coronavirus - sectortweets : Coronavirus Fase 2: analisi di app 'Immuni' e contact tracing, scenari e rischi - RedazioneLaNews : #Milano Prenotare il posto sul bus con l'app: è il futuro del trasporto pubblico dopo il covid? - Imbuzz59 : Ho supportato DreamLab per 9 ore, 37 minuti e 15 secondi, e completato 15 calcoli per il progetto Coronavirus (Fase… -