Coronavirus, in Sicilia 4 nuovi contagi: in Italia vittime in calo e ricoveri in aumento (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono 4 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sale perciò a 3.136. Anche oggi non si registrano... Leggi su feedpress.me

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Un altro migrante positivo al coronavirus. Chissà come mai, nessuno a sinistra sale più sulle navi… - LegaSalvini : PIÙ DI 600 CLANDESTINI ARRIVATI IN 24 ORE: 'IL PREZZO LO PAGA TUTTO LA SICILIA' - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia: i dati di oggi #17luglio. #Covid19 #Sanità #Salute #Cronaca #Newsicilia - AnsaSicilia : Coronavirus:escort positiva,accertamenti in Sicilia e Umbria. Peruviana ricoverata a Foligno, aveva ricevuto client… - infoitsalute : Coronavirus, in Sicilia 4 nuovi contagi: in Italia vittime in calo e ricoveri in aumento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Coronavirus, in Sicilia 2.400 tamponi: 3 nuovi casi a Catania, uno a Palermo La Repubblica Coronavirus:escort positiva,accertamenti in Sicilia e Umbria

(ANSA) - MODICA, 17 LUG - Una escort di origine peruviana è risultata positiva al Covid 19 ed è stata ricoverata nell'ospedale di Foligno (Perugia), dopo essere stata per 15 giorni a Modica, nel Ragus ...

Coronavirus Italia, l’indice Rt Regione per Regione: in Veneto 1,61, Lazio 1,23, Lombardia 1,14, Piemonte 1,06, Toscana 1,24 e Emilia Romagna 1,06

«Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 29/6-12/7) di 4.6 per 100 ...

(ANSA) - MODICA, 17 LUG - Una escort di origine peruviana è risultata positiva al Covid 19 ed è stata ricoverata nell'ospedale di Foligno (Perugia), dopo essere stata per 15 giorni a Modica, nel Ragus ...«Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 29/6-12/7) di 4.6 per 100 ...