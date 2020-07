Congiuntura Confcommercio: “Ancora forti cali per PIL e consumi” (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Sul fronte dei consumi la Fase 3 ha deluso le attese. A giugno, nonostante quasi tutte le attività siano tornate operative e siano venuti meno i vincoli alla mobilità interna e, progressivamente, con i paesi dell’area Schengen, il recupero si è confermato difficile e complesso. I rimbalzi Congiunturali, pur di dimensioni importanti, lasciano il livello di attività economica su valori ancora molto contenuti e i comportamenti delle famiglie in materia di consumo si sono confermati prudenti. È quanto rileva la Confcommercio sottolineando come, nel confronto annuo, l’indicatore dei consumi (ICC) segnala un calo del 15,2%, dato meno negativo se confrontato con il trimestre precedente, ma ancora lontano dai valori pre-pandemia. Se per l’alimentare, dopo il moderato aumento registrato nei ... Leggi su quifinanza

capitale24 : Congiuntura #Confcommercio, ancora giù #Pil e #consumi #turismo #abbigliamento @Confcommercio -