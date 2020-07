Chelsea, Willian: “Con Conte ho avuto dei problemi, così come altri giocatori” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il centrocampista del Chelsea Willian ritorna a parlare delle stagioni passate. Lo fa in particolare coinvolgendo Antonio Conte, con cui non ha sempre avuto un rapporto idilliaco: “Con tutti i manager che ho avuto ho imparato qualcosa, qualunque fosse la situazione – ha detto sul canale YouTube di Ale Oliveira -. Con Conte ho vinto e appreso alcune cose, ma ho avuto anche dei problemi, come altri giocatori. Non mi riferisco al modo in cui allena, ma deve capire il lato di un giocatore sia come persona, sia come professionista. Devi capire che ogni giocatore è diverso. Lui questo non l’ha capito e abbiamo avuto alcune ... Leggi su sportface

