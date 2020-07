“Che schifo!”. Temptation Island, Antonella Elia in lacrime dopo il video choc di Pietro (Di venerdì 17 luglio 2020) Terza puntata che si conclude con un incubo per Antonella Elia. La showgirl, entrata nel gioco insieme al fidanzato Pietro Delle Piane, vede delle immagini che la lasciano di stucco. Ma ripercorriamo cos’è successo durante la puntata, per arrivare poi al finale al cardiopalma. A Pietro vengono mostrati dei video di Antonella che chiacchiera con un tentatore e nonostante mostri un po’ di dubbi sulla possibilità di sposare il compagno, ammette che lui è l’unico con cui andrebbe all’altare. Cosa che non avrebbe fatto con nessun altro prima. “Io nella vita mi sono sempre annoiata con gli uomini. Come fai a sposarti? Che noia… Con lui c’è invece la possibilità. Ho deciso di prendermi tempo comunque perché ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : ?? Che orrore, che schifo. Con la Lega al governo è stata garantita più sicurezza e protezione per tutte le donne… - borghi_claudio : @AlbertoBagnai Mamma che schifo - adowntongirl : che: schifo - VaviSerendepity : @valy_s @saraosalvatore #Zaia dica la verità #migrantiinfetti e li manteniamo pure che schifo! - loveufederico : RT @mediohermana: Fate schifo, siete delle merde, meritate di marcire in prigione. CHE SCHIFO. -