Bordoni: necessario intervento istituzioni su Prima Porta (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “A Roma non c’e’ pace per i morti, sul Cimitero di Prima Porta emergono vicende di una gravita’ inaudita. Nell’incuria di un luogo sempre piu’ abbandonato si e’ pensato di profanare tombe, di mutilare corpi, di fare spazio indebitamente nei loculi e operare finte cremazioni; il tutto al solo fine di lucro e in spregio alla memoria e alla dignita’ delle famiglie e dei loro cari estinti”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. “Non ci sarebbe quindi solo l’irrecuperabile degrado dei luoghi e delle strutture ma a rendere ancor piu’ dolorose le visite ai cittadini un preoccupante quadro composto da una serie di partiche che non stento a definire horror; dalle false cremazioni all’estumulazione ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Bordoni: necessario intervento #istituzioni su Prima Porta: #Roma – “A Roma non c’e’ pace… - mihirdjin : @titi_il @Amos8125 @bordoni_saker non saprei, la Turchia sta rialzando la testa e vuole a tutti i costi imporsi com… -

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni necessario Bordoni: necessario intervento istituzioni su Prima Porta RomaDailyNews Piediluco, cambia la viabilità stradale per il periodo estivo: arriva la Ztl

Arriva la Zona a Traffico Limitato a Piediluco. «La crescita di importanza turistica di Piediluco, con il conseguente aumento di visitatori – dichiara in una nota l’assessore comunale alla Viabilità d ...

Bordoni-Cucunato (Lega): "Allacci abusivi alla rete idrica pubblica di Mostacciano?"

Così consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni e Piero Cucunato consigliere municipale ... dove l'amministrazione comunale e municipale non effettuano i necessari controlli e i ...

Arriva la Zona a Traffico Limitato a Piediluco. «La crescita di importanza turistica di Piediluco, con il conseguente aumento di visitatori – dichiara in una nota l’assessore comunale alla Viabilità d ...Così consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni e Piero Cucunato consigliere municipale ... dove l'amministrazione comunale e municipale non effettuano i necessari controlli e i ...