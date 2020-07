Beautiful anticipazioni: Thomas pagherà per la morte di Emma? I sospetti (Di venerdì 17 luglio 2020) Emma è morta e Thomas non ha fatto nulla per impedire che succedesse. Non ha chiamato i soccorsi, non le ha dato nessun aiuto…Emma si sarebbe potuta salvare se solo il giovane Forrester avesse chiamato i soccorsi? Non lo sapremo mai ma intanto scopriamo quello che succederà nella prossima puntata di Beautiful che ci aspetta il 20 luglio 2020 su Canale 5. Si torna al lunedì con una nuova puntata da non perdere. Sono tutti sconvolti per la morte di Emma che aveva fatto sapere a Hope che stava andando da lei per dirle qualcosa ma poi ha preferito non parlare al telefono di una notizia, che di certo, avrebbe sconvolto la Logan. E così ancora una volta, Hope resta senza sapere nulla della piccola Beth, senza conoscere la verità. ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto: anticipazioni 17 luglio 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 16 luglio 2020: Thomas ha ucciso Emma? - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni italiane: Liam, drogato da Thomas, va a letto con Steffy - infoitcultura : Beautiful anticipazioni 16 luglio La tragica morte di Emma - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 17 luglio 2020: Emma muore tra le lamiere -