Avezzano, si schianta con la moto contro l'auto di un amico: Andrea muore a 27 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Avezzano. Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di giovedì ad Avezzano. Un giovane di 27 anni, Andrea Tabacco, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, con la sua moto il ragazzo è finito contro un'automobile. Inutile l'intervento dei soccorsi: il motociclista è morto subito dopo lo schianto. Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio, ad Avezzano. Poco prima delle 16 un giovane motociclista, per cause ancora da ricostruire, è finito contro un'automobile. L'incidente è avvenuto in via Pertini. Per il giovane – Andrea Tabacco il suo nome – non c'è ...

