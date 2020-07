Auto contro tir in Puglia, quattro morti (Di venerdì 17 luglio 2020) Grave incidente stradale in Puglia. Auto contro tir sulla Provinciale 151, quattro morti. ROMA – Grave incidente stradale in Puglia nel pomeriggio di venerdì 17 luglio 2020. Secondo quanto riferito da Fanpage, un’Auto si è scontrata contro un tir tra Ruvo di Puglia e Altamura. Per le persone a bordo della vettura non c’è stato niente da fare con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente del mezzo pesante, invece, è rimasto illeso. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente. Dalle prime informazioni, la macchina si è ribaltata ed è finita nella corsia opposta dove ... Leggi su newsmondo

