Andrea Stramaccioni: “Un sogno l’avventura all’Inter” (Di venerdì 17 luglio 2020) “L’esperienza all’Inter è un sogno, coronato, e soprattutto per due stagioni. Ho allenato campioni incredibili con cui ho grandi rapporti di stima, pensate che Stankovic per esempio è stato con me a Udine. Oppure Zanetti, Cambiasso… Finché le cose andavano bene sono riuscito a far vedere quel pochino che ho di mio, mentre poi quando eravamo in difficoltà, nel trauma della cessione, ho forse peccato d’inesperienza, ma non mi pento di niente e l’ho fatto sempre a testa alta“. Queste le dichiarazioni di Andrea Stramaccioni ai microfoni di TMW Radio a proposito della sua esperienza sulla panchina dell’Inter. Poi la conclusione: “Essere nel cuore degli interisti è un attestato di stima: al netto dei miei errori si è apprezzato persona ed ... Leggi su sportface

