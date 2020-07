Allerta Meteo Campania: codice giallo per piogge e temporali dalle 14 su alcune zone (Di venerdì 17 luglio 2020) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo a partire dalle 14 e fino alle 23.59 di oggi. In particolare, sulle zone Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele, si prevedono “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità” con “possibili raffiche nei temporali”. Una condizione che ha dato luogo a un livello di criticità idrogeologica per il possibile impatto al suolo delle precipitazioni di colore giallo. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti “di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare ... Leggi su meteoweb.eu

