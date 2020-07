Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 15:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 15.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA CECCHIGNOLA E ANAGNINA IN SENSO OPPOSTO DIFFICOLTÀ TRA PRENESTINA E TUSCOLANA SI RALLENTA SU VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE DISAGIO ANCHE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI, TRA VIA DI CAMPOBELLO E IL CENTRO DI POMEZIA NEI DUE SENSI, SIAMO IN PROSSIMITÀ DELLA VIA PONTINA STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA E CHIUDIAMO COI MEZZI PUBBLICI RAMMENTANDO CHE DA DOMANI A DOMENICA 19 SULLA Roma – LIDO IL SERVIZIO È SOSPESO DALLE 21:30 PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE TRA LE STAZIONI DI ACILIA E ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - pl_ciampino : Ciampino. Via Appia dir. Roma: viabilità ripresa regolarmente - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai