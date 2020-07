Spal, i convocati di Di Biagio per l’Inter (Di giovedì 16 luglio 2020) In vista della sfida di domani contro l’Inter, il tecnico della Spal, Di Biagio, ha diramato la lista dei biancazzurri. Questi i nomi: Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam.Difensori: Bonifazi, Cionek, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari.Centrocampisti: Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori.Attaccanti: Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna. Foto: profilo twitter Spal L'articolo Spal, i convocati di Di Biagio per l’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

