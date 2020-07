“Smartdoc”: il teleconsulto per la gestione e la diagnosi delle neoplasie polmonari (Di giovedì 16 luglio 2020) Trovare un nodulo sospetto, ottenere la diagnosi senza muoversi da casa e in tempi rapidi, spostandosi solo al momento opportuno per effettuare l’intervento chirurgico. È questo il percorso che vuole realizzare concretamente SmartDoc, il progetto di teleconsulto che ha appena preso il via al Dipartimento di Oncologia Toracica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), e che è stato reso possibile grazie al contributo dell’Associazione Il Tulipano Bianco APS. “La pandemia ha creato delle fragilità nel sistema di diagnosi e cura della malattia oncologica” – spiega Ugo Pastorino, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica di INT. – “Oggi il nostro dovere è quello di far sì che le persone riprendano a varcare la ... Leggi su meteoweb.eu

