Sbarchi, Cazzullo fa il sovranista: non sta scritto da nessuna parte che si devono accogliere tutti (Di giovedì 16 luglio 2020) Essere contro gli Sbarchi clandestini non significa essere razzisti. Non è un sovranista ad esprimere questo concetto ma il giornalista Aldo Cazzullo, rispondendo a un lettore del Corriere della sera. Il lettore si chiedeva come mai si rifiutano i turisti americani, pur disposti a fare la quarantena, come avvenuto in Sardegna, mentre chi arriva in Italia clandestinamente, se individuato, viene sottoposto a tampone e, se negativo, può circolare liberamente. Sbarchi, la risposta di Cazzullo al lettore del Corriere Cazzullo risponde appunto che il contrasto agli Sbarchi è sacrosanto e non va demonizzato. “Lasciamo stare gli americani e occupiamoci degli Sbarchi. La discussione pubblica in Italia è a volte ... Leggi su secoloditalia

