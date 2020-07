Sassuolo, De Zerbi: “Orgoglioso di essere l’allenatore nell’anno del centenario” (Di giovedì 16 luglio 2020) “È motivo di orgoglio essere l’allenatore del Sassuolo nell’anno del centenario. Faccio parte di un società seria e mi devo tenere stretto il posto. Cerchiamo di fare bene il nostro lavoro“. Così Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del club neroverde, che festeggia il 100esimo compleanno dall’anno della fondazione. Il Sassuolo sta vivendo un ottimo momento di forma ed è una delle squadre più pericolose del campionato: dalla ripresa i neroverdi hanno fermato l’Inter, battuto la Lazio e pareggiato 3-3 contro la Juventus. “Stiamo facendo molto bene, siamo diventati più bravi a leggere le situazioni” ha spiegato De Zerbi, “la volontà è quella di dare gli elementi giusti per ... Leggi su sportface

