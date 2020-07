Sassuolo, De Zerbi: “Felice di essere qui, stiamo facendo bene. Squinzi? Ecco cosa mi ha chiesto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Sassuolo festeggia cento anni.Il club neroverde ha presentato questa mattina in conferenza stampa le attività per il centenario presso il Mapei Football Center. In questa occasione è arrivata anche la conferma ufficiale: Roberto De Zerbi per il terzo anno farà parte della famiglia Squinzi, guidando la squadra emiliana nella prossima stagione di Serie A. "Sono l'ultimo forse che deve parlare - ha detto - perché c'è un capitano qui che è ormai da tanti anni (Magnanelli, ndr), il direttore sportivo ma anche il presidente e la famiglia Squinzi. Sono felice di appartenere a questa società e di essere l'allenatore nell'anno del centenario".Lazio-Sassuolo, De Zerbi: “Grande gara di ... Leggi su mediagol

