Recovery Fund, Conte alla vigilia del Consiglio europeo: “Non è il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. Adesso è la volta di Bruxelles” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si prepara per il primo snodo decisivo nella battaglia sul Recovery Fund e gli aiuti Ue post-coronavirus: il Consiglio europeo al via domani mattina. “Adesso è la volta di Bruxelles“, scrive il premier in un post su Facebook in cui torna a ribadire qual è la prima richiesta dell’Italia: “Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale” perché “le nuove risorse ci consentiranno di investire nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza,… - Linkiesta : Gli italiani dovranno ridurre il tenore di vita, ma i politici non hanno il coraggio di dirlo di @GiovanniCagnol1 - ItaliaViva : #RecoveryFund, @DantiNicola:'L’Europa sta mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per superare la più impor… - CretellaRoberta : Conte: 'Approvare subito il Recovery Fund. E' il tempo delle responsabilità': 'Non è questo il tempo dei rinvii, ma… - mokarabika : RT @ispionline: Domani i leader europei si riuniranno a #Bruxelles per definire come l’#Europa affronterà la crisi post-#Covid19. Cosa pre… -