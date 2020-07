Raddoppio Granaiolo-Empoli, via ai lavori nel 2022 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Raddoppio del tratto ferroviario Granaiolo-Empoli lungo la linea Firenze-Siena, da tanto atteso, si farà. L’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e rappresentanti di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane), hanno presentato ai comuni il progetto ed il cronoprogramma dei lavori. Il Raddoppio porterà a notevoli vantaggi sulla linea Firenze-Siena: il numero dei collegamenti ferroviari potrà essere incrementato e miglioreranno la regolarità e la puntualità dei servizi, a vantaggio delle centinaia di lavoratori, studenti e turisti che quotidianamente si spostano lungo la tratta. Infine, contestualmente ai lavori per il Raddoppio saranno svolti quelli per elettrificare questa parte della ... Leggi su laprimapagina

"Non fateci aspettare come per la 429"

