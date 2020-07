Palermo, da SSD a F.C.: ecco la nuova denominazione del club rosanero (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Palermo cambia nome.Nato come SSD Palermo vista la ripartenza dal campionato di Serie D, il club rosanero ha dovuto adesso cambiare la sua denominazione: con la promozione in Serie C infatti, la società gestita da Dario Mirri è ritornata tra i professionisti e non può più dunque essere considerata una società dilettantistica. Un modo fortemente simbolico per testimoniare la grande cavalcata compiuta dagli uomini di Rosario Pergolizzi durante la stagione attuale, coronata dalla vittoria del girone I.Il club rosanero ha dunque subito una metamorfosi da SSD a F.C.: la nuova denominazione sarà infatti Palermo F.C. A comunicare tale ... Leggi su mediagol

