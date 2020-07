MotoGP, GP Spagna 2020: Fim rigetta ricorso, confermata penalità nelle FP1 per Quartararo (Di giovedì 16 luglio 2020) La Fim rigetta il ricorso e Fabio Quartararo dovrà osservare 20 minuti di stop in occasione delle prove libere 1. confermata la prima penalità della stagione nel Mondiale di MotoGP con il pilota francese del team Petronas che perderà i primi 20 minuti delle FP1 del Gran Premio di Spagna per aver usato una R1 non conforme ai regolamenti durante una sessione di allenamento al Paul Ricard. Nella giornata di ieri Quartararo e il team sono stati ascoltati dalla direzione gara spiegando che si è trattato di “un semplice errore senza nessuna intenzione di ottenere qualsiasi vantaggio”. Mano pesante, invece, da parte dei due steward Vayssié e Rodriguez che quest’oggi hanno confermato la penalità ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Tutti i numeri della #MotoGP a Jerez: dalle vittorie di Yamaha e Ducati alle statistiche sulle qualifiche… - SkySportMotoGP : MotoGP, Rossi: 'Che sollievo tornare in pista a Jerez, quanto mi è mancata la M1' #SkyMotori #MotoGP - sportface2016 : #SpanishGP | Confermata la penalità nelle #FP1 per #Quartararo - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | Conferenza stampa #SpanishGP - Piloti impazienti di tornare in pista: 'La competitizione è alta' #RacingForThe… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | #SpanishGP - Fabio #Quartararo penalizzato: salterà i primi 20' della #FP1 #F1inGenerale -