Manutenzione fluviale, approvati progetti per 7 milioni di euro (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha avviato il procedimento la Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli alvei fluviali secondo le linee di indirizzo da lui stesso approvate lo scorso 22 giugno. Il programma, finanziato con la valorizzazione del materiale litoideo da rimuovere dopo anni di era accumulo, viene attuato approvando i progetti in linea tecnica riguardanti 30 diversi tratti di volta in volta individuati dal competente Settore Tecnico sulla base delle rilevazioni e delle indagini effettuate nel corso di questi ultimi mesi. I primi interventi approvati dal Presidente della Provincia riguardano complessivamente otto diverse aree spondiali e mobilitano risorse per oltre 7 milioni di euro su 50 milioni ... Leggi su anteprima24

