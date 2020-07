Los Angeles, la polizia butta a terra una persona disabile e ne distrugge la carrozzina (Di giovedì 16 luglio 2020) La polizia americana di nuovo al centro di polemiche: durante una protesta pacifica a Los Angeles alcuni agenti hanno fatto cadere un uomo disabile dalla sua sedia a rotelle e poi hanno distrutto la carrozzina. Il video che riprende l'accaduto è stato fatto circolare sui social media e ha ora migliaia di visualizzazioni.Video Morte Rayshard Brooks Atlanta polizia Un altro afroamericano ucciso dalla polizia, dopo George Floyd scatena la protesta ...Tacoma, Usa, afroamericano ucciso dalla polizia Dopo il caso di George Floyd ecco il video che mostrerebbe l'uccisione ...Hong Kong La polizia di Hong Kong spara con gli idranti sui giornalisti che ... Leggi su panorama

lunato57 : La Nazi-Police di Los Angeles all'opera. E non venitemi a dire che quel nazi-fascista di #Trump non c'entra nient… - AntonelloMi : Los Angeles, agenti di polizia fermano un disabile durante una protesta: lo scaraventano a terra e rompono la sedia… - leoberthi : RT @MeryQ12: Di Simo Simona Lasciate che vi presenti il Cannibal Club di Los Angeles. Questo è un vero ristorante che serve apertamente… - ItaliaRai : Red Canzian parteciperà ad “Una Voce per Padre Pio” con Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta NEW YORK 1… - anubi_matt : RT @roberto_lamela: #LosAngeles, agenti di polizia fermano un disabile durante una protesta: lo scaraventano a terra e rompono la sedia a r… -

Nell’aprile del 2010 il Los Angeles Times parlò di Inception – all’epoca il nuovo film di Christopher Nolan, che sarebbe uscito alcuni mesi dopo – come di «uno strano thriller che da mesi è un mistero ...

Britney Spears, offensiva legale della madre Lynne per ottenere la tutela

Lynne Spears, la madre di Britney Spears, ha depositato presso il tribunale di Los Angeles documenti legali per essere coinvolta in prima persona nella gestione del patrimonio della figlia, dallo scor ...

