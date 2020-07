L’onnipresente (televisivamente parlando) Salvini attacca il Tg1 per aver intervistato Di Maio sul caso Autostrade (Di giovedì 16 luglio 2020) Ha partecipato a trasmissioni televisive di ogni tipo. È stato ospite di ogni emittente: dalle grandi reti pubbliche a quelle commerciali, fino alle tv locali. Ha parlato di qualsiasi cosa, anche di aspetti che non erano di sua competenza quando ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno. Insomma, un tuttologi onnipresente sui canali anche oggi, come testimoniano gli ultimi rilevamenti sulle presenze dei politici in tv. Eppure Matteo Salvini contro Tg1 perché mercoledì sera, nell’edizione delle 20, ha intervistato Luigi Di Maio per parlare del caso Autostrade. LEGGI ANCHE > Palermo sotto una bomba d’acqua, per Salvini l’importante ora è attaccare il sindaco Orlando: «Pensa solo agli immigrati e dimentica ... Leggi su giornalettismo

