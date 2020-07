La battuta di Conte: "Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi..." (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Museo d'arte Contemporanea di Roma alla presentazione dei lavori della task force "Donne per un nuovo Rinascimento" e ha fatto una battuta, anche se si è fermato in tempo. Il Presidente del Consiglio infatti ha detto:"Sono voluto essere qui nonostante l’appuntamento impegnativo che mi attende. Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi... stavo per dire, ma sarebbe una metafora impropria. stiamo affinando, ecco, lo studio dei dossier per questo rush finale, che speriamo sia proficuo"Poi è passato al tema del giorno, le pari opportunità, e ha affermato:"Ci Sono già delle proposte di ... Leggi su blogo

AnnalisaChirico : Mentre il min. Lamorgese mette in guardia dal rischio di tensioni sociali, il premier Conte, tra una battuta e un s… - polisblogit : La battuta di Conte: 'Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi...' - duppli : @broderofdeworld @strongz @Corriere Lui l’ha detto subito alla conferenza di presentazione. Non ho detto che non ha… - ConteAttilio2 : @Rosy634 @paladinoitalian @patriziagatto3 @mgmaglie Mi astengo dal giudicare Conte ma la battuta in assoluto è una… - dan2cil : RT @Giacinto_Bruno: Giuseppe Conte, la battutaccia sul Ponte Morandi: 'Non è colpa nostra se hanno fatto in fretta' -