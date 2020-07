Juve due punti in tre gare, ora è mezza crisi (Di giovedì 16 luglio 2020) Un gran Sassuolo ferma sul 3-3 la Signora, che spreca il doppio vantaggio iniziale. A cinque giornate dalla fine tutto ancora da scrivere. Leggi su quotidiano

Pari spettacolare tra Sassuolo e Juventus. Per i bianconeri segnano Danilo, Higuain e Alex Sandro. Emiliani in gol con Djuricic, Berardi e Caputo. Gol e spettacolo in Sassuolo-Juventus, gara valida pe ...INVIATO A REGGIO EMILIA. Così non va e il primo a saperlo è Maurizio Sarri. Il 3-3 con il Sassuolo non è solo un'altra frenata in classifica, due punti nelle ultime tre partite, ma è anche un'altra ve ...