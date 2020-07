"Io resto uno di Bergamo". Feltri straripa di orgoglio: "La nostra provincia non si toglierà mai da noi provinciali" (Di giovedì 16 luglio 2020) Bergamo sempre nel cuore di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero con un tweet torna a parlare delle sue origini: "Amici noi possiamo toglierci dalla nostra provincia ma la provincia non si toglierà mai da noi provinciali. Io resto uno di Bergamo" cinguetta. La città natale di Feltri è stata tra le più colpite dal coronavirus. Un fattaccio che lo stesso direttore, mesi fa, ha ripercorso con non poco rammarico ammettendo di sentirsi in colpa per essere "scampato allo sterminio". "La mia amata Bergamo è in ginocchio - scriveva -, così prega meglio, con maggiore concentrazione. In questi giorni di pestilenza assassina che ha ... Leggi su liberoquotidiano

GiaccardiChiara : La mia amatissima Sicilia, la bellissima #Palermo, i disastri di una natura che si ribella a uno sfruttamento insen… - CorbelliFranco : RT @vfeltri: Amici noi possiamo toglierci dalla nostra provincia ma la provincia non si toglierà mai da noi provinciali. Io resto uno di… - estercmss : RT @devervuxcms_: Resto in piedi e non guardo Fisso il vuoto e non parlo Penso se era abitudine o se hai bisogno anche tu di me Dirsi che v… - rudy01121967 : RT @vfeltri: Amici noi possiamo toglierci dalla nostra provincia ma la provincia non si toglierà mai da noi provinciali. Io resto uno di… - CameranMax : RT @vfeltri: Amici noi possiamo toglierci dalla nostra provincia ma la provincia non si toglierà mai da noi provinciali. Io resto uno di… -

Ultime Notizie dalla rete : resto uno Di Biagio: "Dimissioni? Non sono uno che scappa" il Resto del Carlino MotoGp, a Jerez scatta il Mondiale: Marquez resta il favorito, ma le insidie sono tante

JEREZ - Nelle ultime 7 stagioni di MotoGP, un solo pilota ha interrotto l'egemonia di Marc Marquez: Jorge Lorenzo, nel 2015. Cosa pronostica il maiorchino, alla viglia di questo campionato che cominci ...

S. Teresa, aree pubbliche occupate da privati. E il Comune resta a guardare - FOTO

C’è chi ha realizzato l’orticello sotto casa per coltivare i prodotti della terra, chi ha allargato con vasi e fiori il giardino di pertinenza della propria abitazione e chi ha deciso di piantare albe ...

JEREZ - Nelle ultime 7 stagioni di MotoGP, un solo pilota ha interrotto l'egemonia di Marc Marquez: Jorge Lorenzo, nel 2015. Cosa pronostica il maiorchino, alla viglia di questo campionato che cominci ...C’è chi ha realizzato l’orticello sotto casa per coltivare i prodotti della terra, chi ha allargato con vasi e fiori il giardino di pertinenza della propria abitazione e chi ha deciso di piantare albe ...