Incidenti sul lavoro: ancora 20 morti «L’età media poco superiore a 40 anni» (Di giovedì 16 luglio 2020) Resi noti i dati ufficiali Inail 2019 degli Incidenti sul lavoro: 14 mila gli infortuni. poco superiore ai 40 anni l’età media dei morti: quasi tutti hanno lasciato moglie e figli, due avevano meno di 30 anni. Leggi su ecodibergamo

ferne1908 : RT @Moonlightshad1: Un giornale serio farebbe un’inchiesta sui pro e i contro, i rischi e i benefici dello #smartworking. Nel 2018 i morti… - Robi9915 : RT @Moonlightshad1: Un giornale serio farebbe un’inchiesta sui pro e i contro, i rischi e i benefici dello #smartworking. Nel 2018 i morti… - LKaganovich2970 : RT @Carlo213Ge: @LelikEmanuele @LKaganovich2970 Avevo fatto un lavoro similare. E ci sarebbe da tenere conto che le morti per incidenti e/o… - LelikEmanuele : @Carlo213Ge @LKaganovich2970 Sono 'solo' 2-3 mila per anno i morti per incidenti stradali e sul lavoro. Direi che n… - Carlo213Ge : @LelikEmanuele @LKaganovich2970 Avevo fatto un lavoro similare. E ci sarebbe da tenere conto che le morti per incid… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul Incidenti sul lavoro: ancora 20 morti «L'età media poco superiore a 40 anni» L'Eco di Bergamo Avviata per Alex Zanardi la progressiva riduzione della sedazione analgesica. E’ in coma farmacologico dal 19 giugno per l’incidente in Toscana

“In seguito alla riduzione della sedazione – spiega la direzione sanitaria – saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall ... in terapia intensiva in seguito ...

“In Bergamasca ancora 20 morti e 14mila infortuni sul lavoro”

Ancora 20 morti e circa 14 mila denunce di infortunio. Il bilancio degli incidenti sul lavoro in Bergamasca lascia tutto quasi come l’anno precedente. I conti finali di Inail relativi a infortuni sul ...

“In seguito alla riduzione della sedazione – spiega la direzione sanitaria – saranno necessari alcuni giorni per ulteriori valutazioni sul paziente da parte dall ... in terapia intensiva in seguito ...Ancora 20 morti e circa 14 mila denunce di infortunio. Il bilancio degli incidenti sul lavoro in Bergamasca lascia tutto quasi come l’anno precedente. I conti finali di Inail relativi a infortuni sul ...