Incidente sull’Appia: perde il controllo e si schianta con lo scooter, donna in gravi condizioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Grave Incidente stamani, giovedì 16 luglio 2020, sulla Via Appia, poco fuori il GRA, intorno alle 10.00. Una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita a terra sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha portato la 51enne, questa la sua età, al San Camillo di Roma. Incidente sulla Via Appia oggi 16 luglio 2020 Il sinistro, autonomo, si è verificato al km 16+900, nei pressi del sottopasso uscita per Via dei Laghi (zona aeroporto di Ciampino). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il gruppo VII Tuscolano. Il traffico, per consentire le operazioni di soccorso, è rimasto a lungo bloccato. La donna è giunta in ospedale in codice rosso. Stando ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta

