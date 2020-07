Il retroscena: Osimhen, il Napoli resta aggrappato. Ecco qual è il vero nodo (Di giovedì 16 luglio 2020) Bisogna avere pazienza. Noi le trattative le raccontiamo, possibilmente nel dettaglio, ma non abbiamo il potere di firma. Nel senso che non le chiudiamo noi. Il Napoli resta aggrappato a Victor Osimhen (è sempre bene chiarirlo), ma ha memorizzato alcune difficoltà sostanziali che hanno portato a una fase di stand-by. Questo lo diciamo per onestà, avendo seguito questa trattativa fin dall’alba, e senza vendere visite imminenti o accordi totali. Non è così. qual è dunque il vero problema? Le commissioni. Il nuovo agente D’Avila ha alzato la posta: se prima la richiesta era di tre o quattro, ora è raddoppiata. Sappiamo quanto De Laurentiis sia molto rigido e diciamo anche coerente in situazioni del genere. Lui ha aperto al ... Leggi su alfredopedulla

infoitsport : L’Equipe – Osimhen rifiuta il Liverpool per Napoli, ecco il retroscena - infoitsport : Repubblica - Giuntoli ha riferito a Gattuso di avere in pugno accordo per Osimhen: retroscena su agente - sscalcionapoli1 : Retroscena Osimhen: il nuovo agente è vicino a Mendes che assiste Gattuso, indizio sulla chiusura #calciomercato - tuttonapoli : Retroscena Osimhen: il nuovo agente è vicino a Mendes che assiste Gattuso, indizio sulla chiusura - calciomercatoit : ??#Napoli, #Osimhen in arrivo: retroscena sulle visite mediche ?? #CMITmercato -