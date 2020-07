Il Paradiso delle Signore, Puntate 20-24 Luglio 2020: Federico Lascia Roberta! (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 20 al 24 Luglio 2020: Federico decide di Lasciare Roberta dopo aver saputo i dettagli sull’esito del suo intervento. Intanto Angela riceve una grande offerta lavorativa, mentre Silvia è sempre più sconvolta… Il Paradiso delle Signore prosegue con le sue repliche, in attesa che presto tornino le nuove Puntate ora che si può nuovamente registrare. Le novità anche nella settimana dal 20 al 24 Luglio 2020 saranno molte, e riguarderanno, in maniera negativa, soprattutto Federico e Roberta. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo ... Leggi su uominiedonnenews

