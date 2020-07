Dalla Regione Lazio presto 30 milioni per i bandi sui dottorati industriali (Di giovedì 16 luglio 2020) “Dovremo cambiare l’intero modello di sviluppo, perché va ripensato un mondo che non è più lo stesso dopo il Covid e la grande carta che dovremo giocarci da subito è il capitale umano. Possiamo tornare a essere protagonisti nel mondo con la consapevolezza che dobbiamo investire di più sulle persone – ha spiegato Orneli – Dobbiamo raccogliere la nuova domanda che nel mondo sarà legata a multinazionali del farmaco che decideranno di fare l’outsourcing di attività di ricerca e sviluppo“. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Regione Istruzione e formazione, aiutare i ragazzi a sviluppare competenze: dalla Regione 4,5 milioni di euro Regione Emilia Romagna Palermo, il 23enne Sufien si getta nel fango e salva una mamma e suo figlio di 2 anni dal nubifragio

Le terribili immagini del nubifragio che si è abbattuto su Palermo play 4486 • di Cose Vere Nubifragio Palermo, la gente fugge dalle macchine play 4879 • di Attualita Anche davanti a 2 morti ...

Coronavirus, il bollettino: salgono i contagi, oggi 162, mentre calano i morti (13)

Oggi nel Lazio si registra un dato di 20 casi positivi al Covid-19. Otto nuovi positivi al Covid 19 su 1.846 tamponi esaminati: è il dato diffuso oggi dall'Unità di crisi della Regione Campania. Gli ...

