Ciao Maschio è il nuovo programma di Nunzia de Girolamo su Rai 1 (Di giovedì 16 luglio 2020) In queste ultime settimane si era molto parlato del debutto in Rai come conduttrice, con un programma tutto suo, di Nunzia de Girolamo. Ormai la carriera politica è solo il passato e dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, che è stata un po’ il battesimo in questo mondo, e l’ultima stagione televisiva in giro per le tv come opinionista, Nunzia de Girolamo viene promossa alla conduzione di un nuovo programma. Si chiama Ciao Maschio e andrà in onda al sabato sera, in seconda serata. Ciao Maschio E’ IL nuovo programma DI Nunzia DE Girolamo Il programma viene ... Leggi su ultimenotizieflash

leonard17108388 : @gianluca89S Vogliamo parlare del titolo “ ciao maschio “... che imbarazzo ! - Silvia_Mio86 : RT @justcallme_sug: Sapete anche quale programma mi sembra inutile? Ciao maschio. MA CHE CACCHIO CE NE FREGA, DAI SU VIA, RIDATECI A RACCON… - justcallme_sug : Sapete anche quale programma mi sembra inutile? Ciao maschio. MA CHE CACCHIO CE NE FREGA, DAI SU VIA, RIDATECI A RA… - piergrand32 : @LoSparaCazzate @monica_tacchini io giocavo al gioco dell'oca anche se maschio facevo sempre l'uovo , ciao - Marco376514252 : RT @susy43279731: Nunzia De Girolamo in Rai con un programma il sabato sera: titolo (provvisorio) “Ciao Maschio!” -