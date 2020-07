Carnevali: «Con De Zerbi possiamo fare grandi cose. Caputo? È un attaccante di livello europeo» (Di giovedì 16 luglio 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole sul momento dei neroverdi Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, Giovanni Carnevali ha commentato il momento del Sassuolo. Queste le parole dell’amministratore delegato. SASSUOLO-JUVE – «Ci siamo andati vicini, ma al di là del risultato finale c’è l’orgoglio di aver messo in difficoltà la Juventus e aver dimostrato di essere una squadra con tanta qualità». DE Zerbi – «De Zerbi è un giovane ma ha grandissime capacità e avrà un grande futuro: quando hai la fortuna di trovare persone che lavorano tanto i risultati arrivano. Lo conosco da quando giocava nei giovanissimi del Milan, non ... Leggi su calcionews24

